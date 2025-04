Comissão de arbitragem da CBF abre semana de preparação de árbitros

O coordenador-geral da comissão da CBF, Rodrigo Cintra, apontou que a iniciativa faz parte de um planejamento de profissionalização da área. O dirigente também explicou quais são os objetivos com a atividade no Rio de Janeiro.

A Comissão de Arbitragem da CBF iniciou na noite desta segunda-feira (14) um período de preparação para árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro . A atividade acontece no Rio de Janeiro e reúne cerca de 75 profissionais entre árbitros de campo, auxiliares e árbitros de vídeo. O evento vai até a próxima quinta-feira (17).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Teremos três turnos de atividades, com parte prática, técnica e teórica. É um trabalho piloto também para a profissionalização que pretendemos fazer em, no máximo, 18 meses. Vamos trabalhar os princípios de treinamento na parte prática, o que já aprenderam na teoria e que vêm trabalhando no campo de jogo. Nosso trabalho é aprofundar estes conhecimentos, aplicando e repetindo procedimentos para que se automatizem nas equipes de arbitragem e fazer um alinhamento muito maior para a nova cultura do VAR, que é ajudar o árbitro a enxergar o que ele não vê no campo e auxiliá-lo a tomar a melhor decisão”, destacou.

Nesta terça-feira (15), os árbitros realizam o primeiro dia de atividades, em trabalhos divididos entre o Clube da Aeronáutica, o Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira e o hotel que concentra o evento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.