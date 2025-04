Cebolinha exalta reação do Flamengo após tropeço na Libertadores: ‘É virar a página’

Atacante admite que Rubro-Negro possa ter subestimado o Central Córdoba, na quarta, e destaca triunfo sobre o Grêmio, em Porto Alegre / Crédito: Jogada 10

O Flamengo bateu o Grêmio por 2 a 0, neste domingo (14), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. Um resultado que colocou os comandados do técnico Filipe Luís na liderança da competição nacional. Nesse sentido, Cebolinha exaltou a resposta rápida da equipe, que perdeu para o Central Córdoba, da Argentina, em pleno Maracanã, pela Libertadores. De acordo com o atacante, o Rubro-Negro possa ter, em alguns momentos, subestimado o adversário. Mesmo assim, soube lidar com a frustração de ter perdido a invencibilidade de 27 jogos oficiais do técnico Filipe Luís e dar a volta por cima.

"É virar a página, né? Era outra competição. Óbvio, não queríamos perder em casa. Creio que em algum momento do jogo a gente possa ter subestimado o adversário, o que é normal, mas infelizmente aconteceu. Procuramos focar nesse jogo, a gente comenta dentro do grupo que a próxima partida é sempre a mais importante. O professor procurou deixar todo mundo apto para quem fosse iniciar e quem precisasse entrar estivessem prontos, e o jogo de hoje foi assim", frisou. "A gente sabe que quando você perde da forma como foi tente a confiança tende abalar um pouco. Mas focamos muito nisso, em não deixar a confiança cair porque a gente vinha de uma sequência muito boa, se não me engano de 27 jogos de invencibilidade. Uma hora iria perder, lógico que não queríamos, muito menos na nossa casa, diante do nosso torcedor. Aconteceu, mas procuramos virar a página, focar agora no Brasileiro e dar uma resposta como foi hoje", acrescentou. Evolução física após lesão Apesar de ter iniciado a partida no banco de reservas, Cebolinha entrou no segundo tempo e deu assistência para Arrascaeta marcar o último gol do jogo. O atacante, então, busca melhorar a forma física depois de voltar de uma lesão na coxa direita.