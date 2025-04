Ceará x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Após derrota na terceira rodada, Vozão recebe o Cruz-Maltino, que vem de vitória, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão

A quarta rodada do Brasileirão tem início nesta terça-feira (15), quando Ceará e Vasco medem forças na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no jogo único do dia. Quarto colocado, com seis pontos, o Cruz-Maltino vem de vitória sobre o Sport, enquanto o Vozão é o oitavo, com quatro pontos após três rodadas. A equipe vem de derrota para o Juventude e tentará manter a invencibilidade em casa no ano para sair com os três pontos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.