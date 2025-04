CazéTV se destaca em audiência com a transmissão de liga alternativa

Projeto conseguiu mais que dobrar a audiência com a exibição de partidas, que se torna um sucesso entre o público jovem

A aposta da CazéTV em transmitir partidas da primeira edição da Kings League no Brasil deu certo. Afinal, o canal no YouTube conseguiu mais que dobrar seus números de audiência média projetada, com a exibição dos jogos ainda nas primeiras rodadas. Assim, o projeto gradativamente se consolida como um exemplo na nova era de transmissões esportivas.

A CazéTV demonstrou capacidade de percepção do potencial da Kings League. Especialmente com a realização da Copa do Mundo da modalidade, que ultrapassou a marca de sete milhões de visualizações em apenas dez dias. O torneio se populariza, principalmente entre o público jovem, que se mostra engajado.