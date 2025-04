Bournemouth vence o Fulham e ainda sonha com vaga em competições europeias

Com gol relâmpago, equipe da casa faz 1 a 0 nos londrinos e chegam à oitava colocação, a seis pontos do sétimo colocado

Com o resultado, o Bournemouth igualou o Fulham com 48 pontos e chegou à oitava colocação, mas supera os londrinos nos critérios de desempate, após 32 rodadas disputadas. O Aston Villa, em sétimo e que estaria classificado para a Conference League, soma 54.

Na próxima rodada, o Bournemouth visita o Crystal Palace, às 11h (de Brasília) de sábado (19). No dia seguinte, o Fulham recebe o Chelsea, às 10h.

Em casa, o Bournemouth chegou ao gol da vitória logo com um minuto, com Semenyo, finalizando no canto esquerdo do goleiro. Aos 17, o brasileiro Evanilson teve a chance de ampliar o marcador, mas parou no travessão. Do outro lado, Rodrigo Muniz perdeu chance incrível ao driblar Kepa e chutar para fora. O goleiro, ex-Real Madrid, trabalharia bem também em outra finalização do atacante e de Sessegnon.

No segundo tempo, o Fulham foi para o ataque em busca do empate e teve chances para marcar, principalmente com Iwobi e Lukic, que também não conseguiram superar Kepa.

