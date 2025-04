Botafogo tem um dos piores índices de finalizações no Brasileirão

Atual campeão brasileiro, o Botafogo não começou bem a disputa pela defesa do título em 2025. Ainda se adaptando ao trabalho do técnico Renato Paiva, o Alvinegro conquistou apenas três de nove pontos disputados e tem demonstrado uma grande dificuldade no ataque. Assim, o problema tem refletido diretamente nos resultados.

O Botafogo marcou 16 gols em 19 partidas na temporada. Dono de um dos piores ataques da Série A em 2025, o Alvinegro tem o terceiro pior índice de aproveitamento em finalizações. Entretanto, para marcar um gol, precisa finalizar pelo menos 20,5 vezes. Somente Atlético-MG (26,6) e São Paulo (33) são piores.