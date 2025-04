Botafogo tem a torcida mais gentil do Brasil. São Paulo, a mais rude

Curiosamente, os dois times se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

O futebol não é exatamente um lugar onde os torcedores conseguem se expressar de forma educada a respeito de seus times, seja na vitória, seja na derrota. Mas há torcidas que são mais gentis do que outras, foi o que descobriu o “Bolavip Brasil”. Depois de mergulhar de cabeça em quase 220 mil comentários de torcedores na rede social Reddit, o estudo apontou a torcida do Botafogo como a mais gentil do futebol brasileiro. Os torcedores do São Paulo estão na outra ponta: são os mais rudes do país. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

O estudo descobriu que a torcida do Botafogo é a mais gentil do Brasil. De todos os comentários analisados (10.676), 8,33% deles foram gentis. O estado de espírito desde a criação da SAF, cujo ápice foram as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ano passado, podem ter colaborado para tanta polidez.