Borussia Dortmund x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no Signal Iduna Park, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions

Dia de jogo decisivo na Champions. Nesta terça-feira (15), Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final. A bola rola no Signal Iduna Park, e os donos da casa precisam do apoio da ‘Muralha Amarela’ para reverter o placar da partida de ida, quando o Barça venceu por 4 a 0. Quem avançar vai encarar, na próxima fase, o vencedor de Inter de Milão x Bayern de Munique.

Além disso, o treinador poderá contar com o retorno de Gross, que foi desfalque na partida de ida.

O Dortmund, atual vice-campeão da Champions, vai para o tudo ou nada nesta terça-feira. Assim, o time comandado pelo técnico Niko Kovac terá o apoio dos torcedores para buscar uma virada histórica diante do Barça. Somente uma vitória por quatro gols de diferença mantém a equipe com chances de classificação para a semifinal.

LEIA MAIS: Fifa divulga lista de árbitros do Mundial de Clubes com dois brasileiros

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona atravessa uma fase excelente e segue como um dos favoritos para conquistar a Champions. Além de estar com a classificação para a semifinal encaminhada, após a vitória por 4 a 0, o clube catalão lidera o Campeonato Espanhol e está na final da Copa do Rei da Espanha.

Porém, o técnico Hansi Flick teve uma notícia ruim durante a semana. Isto porque o lateral Balde se lesionou na vitória por 1 a 0 sobre o Leganés no último final de semana e está fora do jogo desta terça-feira. Contudo, o treinador pode contar com o retorno de Dani Olmo, recuperado de lesão.