Aston Villa x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Champions / Crédito: Jogada 10

Os primeiros semifinalistas da Champions 2024/25 serão definidos nesta terça-feira (15). Aston Villa e PSG se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final. A bola rola no Villa Park, em Birmingham, e o clube de Paris conta com boa vantagem após a vitória por 3 a 1 no primeiro duelo. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Fifa divulga lista de árbitros do Mundial de Clubes com dois brasileiros Como chega o Aston Villa Os Villans apostam na vantagem de jogar em casa para vencer o PSG e conquistar a classificação. O time precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para forçar a prorrogação. Ou seja, em caso de vitória por três ou mais gols, o Aston Villa avança para a semifinal. Além disso, o time vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Southampton na Premier League e aparece como um dos candidatos a buscar uma vaga na próxima Champions por meio do Campeonato Inglês. Contudo, o time de Birmingham segue com problemas no elenco. O técnico Unai Emery não poderá contar com Leon Bailey e Hause, lesionados.

Como chega o PSG Por outro lado, o PSG chega com uma boa vantagem para o jogo desta terça-feira e pode perder por até um gol de diferença que avança para a semifinal. Ao mesmo tempo, o clube de Paris já conquistou o Campeonato Francês de forma antecipada e invicto, e teve a semana livre de treinos para se preparar para o duelo no Villa Park. Além disso, outra boa notícia para o técnico Luis Enrique fica por conta do retorno do zagueiro Marquinhos, que foi ausência no jogo de ida, no Parque dos Príncipes.