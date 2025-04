Vasco faz homenagem para Roberto Dinamite em São Januário

Maior ídolo da história do clube completaria 71 anos neste domingo; Torcida cantou parabéns após o fim do jogo

A noite deste sábado (12), foi de festa em São Januário – mesmo antes da vitória do Vasco por 3 a 1 contra o Sport pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino realizou uma homenagem a Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube, que completaria 71 anos neste domingo, 13 de abril.

Dessa forma, antes da partida, o tributo começou com um show de luzes. Todos os refletores do estádio foram apagados, deixando apenas a iluminação sobre a estátua de Dinamite que fica à beira do campo. Além disso, os familiares de Dinamite entraram no gramado.