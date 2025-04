Sevilla demite técnico após nova derrota no Campeonato Espanhol

O Sevilla anunciou, neste domingo (13), a saída do técnico Xavier García Pimienta. A decisão veio após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Espanhol, a mais recente diante do Valencia, no último sábado (12), na partida de abertura da 31ª rodada de LaLiga.

