Quinteros minimiza vaias e critica pênalti não marcado: ‘A torcida apoiou’

Técnico do Grêmio salienta torcedores e lamenta derrota para o Flamengo; Quinteros crê que houve penalidade a favor do Tricolor

A torcida do Grêmio protestou após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo (13), em plena Arena, pela terceira rodada do Brasileirão. O técnico Gustavo Quinteros, em coletiva pós-jogo, porém, revelou não ouvir as reclamações do torcedor ao apito final. Além disso, o treinador, pressionado pelos resultados ruins, reclamou da arbitragem em um possível pênalti de Gerson, ainda no primeiro tempo.

“Sabemos que temos momentos que não estamos bem, ficamos abaixo. Mas o pênalti de hoje foi muito mais claro que o de Esteves no outro jogo (contra o Ceará). Não sei por que não deram, talvez pelo nome do rival, não sei”, reclamou, em tom irônico.