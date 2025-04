Newcastle goleia o Manchester United e se consolida no G4

O Newcastle goleou o Manchester United por 4 a 1 neste domingo (13), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, os Magpies deslancharam no segundo tempo e, pela primeira vez desde 1931, venceram o rival tanto no primeiro quanto no segundo turno do Campeonato Inglês. O resultado deixou o clube na quarta posição na tabela da competição, com 56 pontos. O United é o 14º, com 34. Os gols do jogo foram de Barnes (2), Bruno Guimarães e Tonali para os anfiriões, com Zirkee descontando.

Os Magpies voltam a campo quarta-feira (16), novamente em casa, contra o Crystal Palace, pela Premier League. Já o Manchester United encara o Lyon, um dia depois, pela Liga Europa.