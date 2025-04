Napoli x Empoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste segunda, no Diego Armando Maradona, pelo encerramento da 29ª rodada do Campeonato Italiano

Em busca da terceira vitória consecutiva no Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli recebe o Empoli — atual 18º colocado — nesta segunda-feira (14), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O time comandado por Antonio Conte segue na caça da Internazionale, que derrotou o Cagliari neste sábado (12) e abriu seis pontos na primeira posição.

Como chega o Napoli

O time terá desfalques importantes. O capitão Giovanni Di Lorenzo e o meio-campista Zambo Anguissa estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o técnico Antonio Conte não poderá contar com Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Nikita Contini, todos lesionados.

Todavia, o goleiro Alex Meret, que ficou de fora da última partida por conta de um mal-estar, será reavaliado. Caso não tenha condições de jogo, Simone Scuffet — que atuou contra o Bologna — deve ser mantido entre os titulares.

Como chega o Empoli

Do lado do Empoli, D’Aversa tem, em suma, uma série de problemas no departamento médico. Entre os desfalques confirmados estão Ardian Ismajli, Christian Kouame, Marco Silvestri, Nicolas Haas, Pietro Pellegri, Saba Sazonov, Szymon Zurkowski e Youssef Maleh — todos com lesões no joelho, coxa ou outras regiões. Tino Anjorin, contudo, ainda passará por avaliação.

No ataque, Sebastiano Esposito — com oito gols — aparece como o artilheiro do time, embora Lorenzo Colombo tenha garantido mais pontos com seus cinco gols, dois deles decisivos. Além disso, Esposito participou diretamente de um terço (33,3%) dos gols do time, enquanto Colombo esteve envolvido em pouco mais de 20% (20,8%).