Liverpool vence West Ham e está com a mão na taça da Premier League

Reds levam susto no fim, mas garantem vitória em Anfield; time abre contagem regressiva pelo título do Campeonato Inglês

O Liverpool está com a mão na taça da Premier League e pode ser campeão na próxima rodada. Neste domingo (13), os Reds venceram o West Ham por 2 a 1, em Anfield, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante colombiano Luis Díaz aproveitou assistência de Salah no primeiro tempo e abriu o placar. A partida também marcou o retorno do goleiro Alisson, que teve grande atuação, mas não conseguiu segurar o gol contra de Robertson na reta final da partida. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, Van Dijk confirmou a vitória para os donos da casa.

