Lazio x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem o Derbi della Capitalle neste domingo (13), em Roma, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano

Rivais desde 1929, Lazio e Roma voltam a se enfrentar neste domingo, no Estádio Olímpico, em um clássico que promete fortes emoções. O Derby della Capitale chega em um momento decisivo da temporada, já que ambas as equipes seguem firmes na disputa por uma vaga no G-4 da Serie A.

Atualmente, os dois clubes estão lado a lado na tabela, muito por conta da recente recuperação da Roma, que reagiu bem nas últimas rodadas. Ainda que os clássicos costumem ignorar a lógica e o momento das equipes, é inegável que a Lazio entra em campo com motivos para se preocupar.