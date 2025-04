Lazio e Roma empatam no Derby della Capitale

Biancoceleste leva mais perigo e sai na frente, mas cede empate na metade final do segundo tempo em partida do Campeonato Italiano

Lazio e Roma empataram por 1 a 1 neste domingo (13), no Estádio Olímpico de Roma, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, ambas as equipes mantiveram suas posições na tabela de classificação. Os biancocelestes estão em sexto lugar, com 56 pontos. Já os Giallorossi ocupam uma posição a baixo, com dois pontos a menos.

A Lazio volta a campo na próxima quinta-feira (17), em confronto com o Bodø/Glimt pela Liga Europa. Dois dias depois, pelo Campeonato Italiano, a Roma recebe o Verona.