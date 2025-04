Kaio Jorge comemora primeiro gol na temporada e manda recado para torcida do Cruzeiro

Atacante projetou uma espécie de 'virada de chave' após o tento que garantiu o ponto da Raposa no empate em 1 a 1 com o São Paulo / Crédito: Jogada 10

O empate em 1 a 1 com o São Paulo, em pleno MorumBIS, serviu de fôlego à comissão técnica do Cruzeiro, que vinha pressionada pela sucessão de resultados ruins. O gol ‘do alívio’ saiu, pela primeira vez na temporada, dos pés de Kaio Jorge. Além de ter contribuído com mais um ponto para Raposa no Brasileirão, o tento também veio como uma virada de chave para fase do jogador. “Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol. Eu venho trabalhando constantemente, meus companheiros sabem da minha entrega, esse é um ponto muito importante para a gente. Essa virada de chave vai ser muito importante para darmos sequência na competição e ter mais essa entrega em campo. Esse espírito que o Cruzeiro precisa”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dono da camisa 19, o jovem também aproveitou a oportunidade para mandar um recado para os torcedores da Raposa. “A torcida veio, compareceu. Estão de parabéns! Agora vamos jogar contra o Bahia em casa e fazer os três pontos”, completou. Com o empate, o Cruzeiro chegou aos quatro pontos na tabela e ocupa a 11ª colocação, com uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos. Agora, a meta da Raposa é aproveitar o empenho apresentado contra o São Paulo para buscar uma vitória na próxima rodada, jogando em casa, com o apoio da torcida. Cruzeiro empata no Morumbis Resume-se à uma partida sem grande criatividade de ambos os lados. Com 53% de posse de bola, o São Paulo teve leve superioridade nesse aspecto, mas enfrentou dificuldades na construção ofensiva. A Raposa, por sua vez, teve eficiência na marcação, pressionou a saída de bola adversária e explorou bastante o lado direito do campo com Fagner. Apesar do cenário equilibrado, a melhor oportunidade da primeira etapa foi do São Paulo. Luciano, em jogada pela esquerda, quase abriu o marcador com um chute que passou próximo à trave esquerda de Cássio. A Raposa respondeu em lances de escanteio, principalmente com uma cabeçada de Villalba que explodiu no travessão.