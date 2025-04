Grêmio e Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo fazem um dos principais jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos atuaram no meio de semana e agora focam novamente na competição nacional. O Tricolor ocupa a 10ª posição, com três pontos, enquanto o Rubro-Negro tem quatro, na sexta colocação.

A Voz do Esporte já está escalada e transmite o embate a partir das 15h. Christian Rafael está com as cordas vocais afinadas para narrar a peleja. João Miguel enriquece o evento com seus comentários. Já Pedro Rigoni, na reportagem, completa o time com informações exclusivas.