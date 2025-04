Fluminense marca no fim e vence o Santos no retorno de Neymar

Em uma partida com poucas oportunidades, Samuel Xavier achou um gol no último lance e deu a vitória ao Tricolor no Maracanã

No esperado retorno de Neymar aos gramados, o Fluminense voltou a marcar no final e conquistar a vitória. Na noite deste domingo (13), o Tricolor bateu o Santos por 1 a 0, com um gol de Samuel Xavier nos acréscimos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na próxima rodada, o Fluminense vai até São Paulo, encarar o Corinthians na quarta-feira (16), às 19h30, em Itaquera. No mesmo dia, só que às 21h30, o Santos recebe o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro.

Tricolor é melhor, mas não cria

A partida começou com o Fluminense melhor. Apesar do domínio tricolor, as oportunidades foram escassas. A grande oportunidade veio em uma cobrança de falta de Arias, que mandou por cima do gol.

Por outro lado, o Santos não conseguiu finalizar na primeira etapa. Já o Fluminense teve uma grande chance com Germán Cano, que subiu sozinho na área, mas mandou torto pela linha de fundo.

Fluminense marca no fim de novo e vence

Neymar veio para o jogo na segunda etapa, mas a pressão ainda era do Fluminense. A primeira grande oportunidade veio com Bernal, que arriscou de fora da área e assustou o gol de Fábio. O Peixe teve a primeira oportunidade nos pés do ídolo, que fez boa jogada pela esquerda e chutou fraco para defesa de Fábio.