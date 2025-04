Com Arrascaeta versão artilheiro, Flamengo bate Grêmio e vira líder do Brasileirão

Com gols de Arrascaeta – um em cada tempo , o Flamengo derrotou por 2 a 0 o Grêmio neste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, coloca os rubro-negros na liderança com os mesmos sete pontos do Palmeiras, mas em vantagem nos critérios de desempate.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando recebe o Juventude às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, porém mais cedo, às 19h, o Grêmio visita o Mirassol no interior paulista.