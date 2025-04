Benfica x Arouca: onde assistir, escalações e mais

Encarnados precisam da vitória para recuperar a liderança do Campeonato Português

O Benfica tem um novo desafio em busca do título do Campeonato Português na temporada 2024/25. Os Encarnados recebem o Arouca, neste domingo (13), às 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 29ª rodada. Portanto, precisam da vitória para recuperar a liderança.

