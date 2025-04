Benfica leva gol nos acréscimos e tropeça em casa diante do Arouca

Encarnados fazem bom primeiro tempo, caem de produção no segundo, são castigados no fim do jogo e Sporting lidera o Campeonato Português

O Benfica teve chences de construir uma vitória tranquila no primeiro tempo, mas as desperdiçou e foi castigado nos acréscimos do segundo, sofrendo um duro golpe com o gol do empate do Arouca. Desse modo, empatou em casa por 2 a 2 e deixou a liderança do Campeonato Português nas mãos do Sporting, pelos critérios de desempate.

Com o ponto amargo, os conquistados, os Encarnados chegaram aos 69os mesmos do rival Sporting, após 29 rodadas da competição. O revés deixou o Arouca em 12º, somando 30. Kokçu e Pavlidis marcaram para os anfitriões, enquanto Yalcin e o brasileiro Weverson fizeram os gols do adversário.