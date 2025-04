Atlético de Madrid x Real Valladolid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de encerramento da 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Atlético de Madrid e Real Valladolid se enfrentam, nesta segunda-feira (14), às 16h (de Brasília), na partida de encerramento da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, e os donos da casa ainda sonham com o título de LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).