Vasco, 100% na Barreira, vence o Sport com dois de Vegetti

O Vasco, quem diria, começa o BR-25 em alta. A equipe é a terceira colocada, com seis pontos. Já os pernambucanos estão em penúltimo, com apenas um.

Em São Januário, ninguém se cria contra o Vasco. Afinal, o Cruz-Maltino manteve os 100% de aproveitamento como mandante ao vencer o Sport por 3 a 1, neste sábado (12), pela terceira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Vegetti, com dois gols, foi o destaque do embate.

Eficiente, Vasco encaminha vitória

Apoiado pela sua barulhenta torcida, o Vasco começou atacando, fazendo o Sport recuar. Mas o Leão da Praça da Bandeira saiu com perigo à frente, aproveitando os espaços deixados pelo time da casa. E aí surgiu Vegetti. Na hora mais crítica, o centroavante argentino estava na pequena para colocar a bola para dentro. Seja com o pé ou de cabeça. No segundo, aliás, ele desloca o zagueiro adversário. O VAR chamou o lance, mas o árbitro manteve a interpretação do campo. Festa na Colina! Antes dos gols do Pirata, Coutinha havia obrigado França, do Rubro-Negro, saltar para realizar boa defesa. Do outro lado, Jardim parou Chico.

Rayan encerra a tensão

O clima ficou pesado na Bareira quando Moura, contra, descontou para os pernambucanos. O Vasco parecia sem pernas e sem o ritmo do primeiro tempo. Mas o Sport não conseguiu chegar com perigo em seu melhor momento. Com as alterações, o Gigante recuperou o fôlego e, no contra-ataque, matou o prélio. Payet lançou Rayan, que saiu em velolcidade e bateu prensado para superar o goleiro França. Como diria o poeta, “o Vasco vai dar trabalho”.

VASCO x SPORT

Brasileirão 2025 – 3ª rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: sábado, 12/04/2025, às 21h (de Brasília)

VASCO: Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Freitas e Piton; Moura, Tchê Tchê (Jair, 17’/2ºT), Garré (Adson, 17’/2ºT), Coutinho (Payet, 24’/2ºT) e Nuno (Teixeira, 33’/2ºT); Vegetti (Rayan, 33’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

SPORT: França; Hereda, Silva, Cunha (Romarinho, 34’/2ºT) e Chico; Rivera, Du Queiroz (Domínguez, 19’/2ºT), Oliveira e Lima (Lobato, 19’/2ºT; Barletta e Pablo (Sousa, 40’/1ºT). Técnico: Pepa.

Gols: Vegetti, 31’/1ºT (1-0); Vegetti, 40’/1ºT (2-0); Moura (contra), 9’/2ºT (2-1); Rayan, 38’/2ºT (3-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/Fifa)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartão Amarelo: Moura, Teixeira, Jair (VAS); Rivera (SPT)

Cartão Vermelho:

