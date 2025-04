Sporting vence Santa Clara e assume liderança no Português

O Sporting derrotou o Santa Clara neste sábado (12), na Ilha de Açores, por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, o clube chegou aos 69 pontos e, dessa forma, dormirá na liderança da competição. A manutenção na ponta da tabela, todavia, depende do resultado de Benfica x Arouca, que ocorre neste domingo (13). O gol do jogo foi de Geny, aos cinco minutos da segunda etapa.

Primeiro Tempo

O fato de o Sporting ter feito seu primeiro chute a gol apenas aos 38 minutos simboliza bem a falta de inspiração da equipe. A cobrança de falta batida por Debast marcou o início de uma tendência do time alviverde: arriscar finalizações de fora da área, que, aliás, acabaram sendo as principais chances de perigo da equipe.