São Paulo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Com situações parecidas na temporada, equipes duelam no Morumbis em confronto válido pela terceira rodada do Brasileirão

Neste domingo (13), o São Paulo enfrenta o Cruzeiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após resultados negativos na Libertadores e na Sul-Americana no meio da semana, as duas equipes precisam mudar a chave e buscar a recuperação em outra competição. A bola rola no Morumbis, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como chega o São Paulo

Com dois empates nas primeiras rodadas, ambos por 0 a 0, o São Paulo entra pressionado, especialmente o técnico Zubeldía, que já vê a sombra de Dorival Júnior rondando seu cargo. Ainda sem Oscar e Lucas Moura, a equipe vai a campo com Ferreira e Calleri no ataque. O empate contra o Alianza Lima, pela Libertadores, terminou com vaias da torcida, já que o time abriu 2 a 0 e cedeu o empate. Portanto, é o momento de vencer e virar a chave na temporada, que ainda inclui a disputa da Copa do Brasil.

Como chega o Cruzeiro

Em situação parecida, o Cruzeiro chega pressionado pela campanha irregular. Foi eliminado na semifinal do estadual e perdeu os dois primeiros jogos da Sul-Americana, um deles no Mineirão. No Brasileirão, venceu o Mirassol na estreia, mas depois sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio.

Todavia, o dono da SAF Celeste, o dirigente Pedrinho já demonstrou arrependimento por algumas contratações e lida com cobranças da torcida. No entanto, no Morumbis, Gabigol surge como a principal esperança para conquistar três pontos. Por fim, Matheus Henrique que passou por uma operação no menisco é ausência confirmada.