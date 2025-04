Newcastle x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no Saint James Park, neste domingo (13), às 12h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês

Newcastle e Manchester United se enfrentam neste domingo (13), às 12h30 (de Brasília), em partida da 32ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo ocorre no Saint James Park, na região norte do território inglês. Os donos da casa iniciaram a rodada na quinta posição, enquanto os Diabos Vermelhos, na décima terceira.

Como chega o Newcastle

O Newcastle entra na partida com um ânimo positivo após uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições. Além da quinta vitória, buscam a “dobradinha” (vitória no turno e no returno) sobre o tradicional adversário, fato que não ocorre desde 1931.

Quanto à escalação, o defensor Lewis Hall está fora com uma lesão no pé, enquanto a dupla Sven Botman e Jamaal Lascelles está no departamento médico com problemas nos joelhos. Além disso, o meio-campista Joe Willock continua indisponível. Ainda se recuperando de uma lesão na virilha, Anthony Gordon também tem escalação incerta. Todavia, Alexander Isak deve estar apto para começar a partida, apesar de uma questão na virilha que o levou a ser substituído nos últimos dois jogos.

Como chega o Manchester United

O técnico Ruben Amorim continua sem os serviços de Lisandro Martinez (joelho), Jonny Evans (músculo), Ayden Heaven (tornozelo), Amad Diallo (tornozelo) e Toby Collyer (perna). Ademais, Matthijs de Ligt deve perder seu terceiro jogo consecutivo devido a uma lesão sofrida na derrota para o Nottingham Forest.

Por conta do jogo de volta contra o Lyon, quinta-feira (17), pela Liga Europa, é possível que uma equipe alternativa entre em campo. Desse modo, jogadores como Victor Lindelof, Mason Mount e Zirkzee, além do goleiro Altay Bayindir podem iniciar a partida.