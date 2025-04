Liverpool x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder da Premier League em campo neste domingo (13). O Liverpool recebe o West Ham às 10h (de Brasília), em Anfield, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Carlo Ancelotti evita falar sobre futuro no Real Madrid

Como chega o Liverpool

A passos largos para o título da Premier League, o Liverpool teve uma grande notícia antes mesmo de entrar em campo nesta 32ª rodada. Isto porque o Arsenal tropeçou no Brentford em casa e os Reds podem abrir 13 pontos de vantagem na liderança em caso de vitória neste domingo.

No momento, o Liverpool é o líder com 73 pontos, enquanto o Arsenal vem atrás com 63. Se os Gunners não pontuarem na próxima rodada e o Liverpool vencer seus compromissos na 32ª e 33ª rodada, o time comandado pelo técnico Arne Slot confirma o título da Premier League ainda neste mês de abril.

Além disso, outra boa notícia no Liverpool é o retorno do goleiro brasileiro Alisson, que não entra em campo desde o choque de cabeça na partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia, em 20 de março, pelas Eliminatórias. Contudo, o técnico Arne Slot segue sem poder contar com Alexander-Arnold e Joe Gomez, lesionados.