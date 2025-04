Internacional renova com Roger Machado até 2026

Contrato termina no último ano da gestão do presidente Alessandro Barcellos

O Internacional acertou a renovação com o técnico Roger Machado. Contratado em julho do ano passado, o treinador estendeu o vínculo até dezembro de 2026, mesmo período da gestão do presidente Alessandro Barcellos. Portanto, renovou por mais uma temporada.

Em 43 jogos no comando do Inter, o treinador colorado soma 24 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas, com 65,89% de aproveitamento. No ano passado, chegou a emplacar 16 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Assim, garantiu vaga na Libertadores.

Ídolo do Grêmio, Roger Machado levou o Internacional a conquista do título do Campeonato Gaúcho de 2025 em cima do tricolor. Com isso, encerrou o jejum de nove anos do clube no estadual e caiu nas graças dos colorados.

