Guillermo Farré não é mais o técnico do Sporting Cristal

O fim da trajetória do técnico argentino se deu em meio a momento de fort turbulência vivida pelo Cristal dentro das quatro linhas. Para se ter uma ideia, nos últimos seis jogos, o time venceu apenas um, contra o Binacional, pelo Apertura do Peru. Na oportunidade, o time goleou por 5 a 0.

No mais, foram cinco derrotas entre o torneio local (Alianza Lima, Melgar e UTC) e a Libertadores. No caso da competição continental, os reveses ocorreram no Grupo G contra Palmeiras (3 a 2) e Bolívar, por 3 a 0.

Além da saída do profissional de 44 anos de idade, o Sporting Cristal também antecipou quem será o técnico da equipe nos próximos jogos em caráter interino. Trata-se de Jorge Soto, figura histórica do clube de Lima que, no tempos de atleta, se tornou o maior artilheiro da história do Sporting Cristal. Nesse sentido, ao longo de três passagens nos Cerveceros, ele contabilizou 175 gols em 566 jogos.

Enquanto isso, nos bastidores, o clube trabalha em busca de um treinador efetivo onde um nome desponta como favorito no momento: Daniel Garnero. O paraguaio está sem trabalhar desde o fim do mês de março, momento em que deixou o comando técnico da seleção do Paraguai.