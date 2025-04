Ex-Botafogo e Cruzeiro, atacante Sassá acerta com clube da Série B

O jogador de 31 anos estava há três temporadas no Amazonas e deixa um bom histórico, Afinal, foi artilheiro da equipe na temporada de 2023, com 18 gols em 23 partidas. Assim, contribuiu para a conquista do troféu da Série C daquele ano.

Com passagens por grandes clubes como Botafogo e Cruzeiro, o atacante Sassá está de casa nova. Isso porque o Criciúma anunciou neste sábado (12) a contratação do reforço para a disputa da Série B do Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na atual temporada, porém, sua performance foi discreta na equipe do Norte do país: apenas um gol em nove jogos. Sua última aparição pelo Amazonas ocorreu no dia 27 de fevereiro, frente ao São Raimundo, pela Copa Verde.

Em seu anúncio, o Criciúma fez questão de detalhar minuciosamente a carreira do jogador.

“Luiz Ricardo Alves, o Sassá, nasceu no Rio de Janeiro (RJ), tem 31 anos e possui um currículo conhecido no futebol brasileiro. O atacante foi destaque nas categorias de base do Botafogo, onde se profissionalizou e atuou em seis temporadas, tendo conquistado o Campeonato Carioca de 2013 e a Série B do Brasileiro em 2015”, escreveu o clube nas redes sociais.

“Ele chegou ao Cruzeiro em 2017, sendo bicampeão da Copa do Brasil e também bicampeão estadual. Por empréstimo do clube mineiro, defendeu o Coritiba e o Marítimo, de Portugal. Depois atuou no CSA e no Athletic. Sassá chegou ao Amazonas em 2023 e foi o artilheiro da equipe na temporada com 18 gols em 23 jogos, conquistando a taça da Série C do Brasileiro daquele ano e do Amazonense desta temporada”, concluiu.