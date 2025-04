Everton derrota Nottingham Forest com gol nos acréscimos

Em um jogo bem movimentado, mas de poucas chances claras de gol, o Everton derrotou o Nottingham Forest neste sábado (12), no estádio City Ground, em Nottingham. Com o 1 a 0 a seu favor, os Toffees encerraram o jejum que durava desde fevereiro. Com isso, chegaram aos 38 pontos, , em 14º lugar. Os donos da casa, por fim, permaneceram com 57, na terceira posição da tabela.

O Forest volta a campo novamente pela Premier League, no próximo dia 21, diante do Tottenham, fora de casa. O Everton, todavia, joga em casa, pela mesma competição, contra o Manchester City.