Eventos trágicos adiam clássico pelo Campeonato Chileno

Os eventos trágicos ocorridos no meio de semana, antes e durante o jogo da Libertadores entre Colo-Colo e Fortaleza , reverberaram no Campeonato Chileno. Isso porque o clássico entre o Cacique e a Universidad de Chile, que aconteceria no próximo domingo (13), não vai acontecer por questões de segurança.

A decisão de postergar o confronto teve premissa da polícia local, conhecida como Carabineros. Em razão dos episódios recentes de violência, o ministro de Segurança do Chile, Luis Cordero, havia solicitado para a força policial um relatório que avaliaria a viabilidade do confronto. Algo que a entidade rebateu como um cenário sem as devidas condições de segurança. Principalmente, pelo fato da policial local, na visão popular, ser a responsável pela morte do garoto de 12 e da jovem de 18 anos, na última quinta-feira (20).

De acordo com informações do jornal chileno La Tercera, integrantes de uma torcida organizada do Colo-Colo, a Garra Blanca, chegaram a enviar ameaças para integrantes da força policial. Desse modo, o ambiente para a realização do clássico pelo Campeonato Chileno seria mais tenso do que o habitual.

Entre as equipes envolvidas, o contexto era de divisão. Enquanto integrantes de La U seguiram trabalhando normalmente, contando com a realização do confronto, figuras diretivas do Cacique eram taxativos em afirmar que não havia clima para jogar por conta dos eventos trágicos.

“Ele não deveria ser jogado. É o dia mais triste para a instituição. Não é aconselhável jogar, por respeito às famílias dos falecidos.”, apontou Edmundo Valladares, presidente do área social do Colo-Colo.