Danilo volta a ser relacionado no Flamengo após 50 dias fora

Zagueiro está recuperado de lesão na coxa direita e deve ficar no banco de reservas na partida contra o Grêmio no Brasileirão

Danilo está de volta à lista de relacionados do Flamengo para o jogo deste domingo (13), contra o Grêmio, às 17h30, em Porto Alegre. Ele ficará no banco de reservas e pode voltar a atuar 50 dias depois de sua última partida, contra o Maricá, no dia 22 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.

Além disso, o zagueiro sofreu uma lesão na coxa direita que o tirou da convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Durante a reta final da recuperação, voltou a sentir a mesma coxa e precisou adiar o retorno aos gramados.