Cristiano Ronaldo faz dois, e Al-Nassr vence Al-Riyadh de virada

Além dos gols do português, Mané se destaca com passes decisivos em triunfo por 2 a 1 sobre o Al-Riyadh

Cristiano Ronaldo anotou os dois gols da vitória de sua equipe, o Al-Nassr, por 2 a 1 de virada sobre o Al-Riyadh, neste sábado (12), pelo Campeonato Saudita. O segundo gol do português, aliás, foi espetacular, em um lindo chute de primeira. Selemani descontou.

Jhon Durán, aliás, empilhou chances desperdiçadas. Com um pouco mais de capricho, o placar seria goleada. Com o resultado, o Al-Nassr engata o terceiro triunfo em sequência e segue em terceiro na tabela, agora com 57 pontos, oito a menos do que o Al-Ittihad, o líder do Sauditão. Já o Al-Riyadh permanece na nona colocação, estacionado nos 34.