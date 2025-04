Com golaço de falta no fim, Palmeiras bate Corinthians de virada no Brasileirão Feminino

Com um golaço de Andressinha aos 49 minutos do segundo tempo, o Palmeiras derrotou por 2 a 1 o Corinthians neste sábado (12), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Todos os gols saíram no segundo tempo. Andressa Alves abriu o placar para as alvinegras, e Laís Estevam igualou para as alviverdes no Dérbi disputado no Parque São Jorge.

O resultado tira a liderança das Alvinegras, que aindam perdem a invencibilidade da competição, estacionadas nos sete pontos. As Palestrinas, por outro lado, pula para a ponta da tabela, agora com oito pontos, ultrapassando o rival.