Com desfalques, Cuca pondera sobre escalar jogadores da base do Atlético

Time mineiro teve dois novos desfalques para o confronto durante a semana; Treinador acompanhou treinos do sub-20 e sub-17

O técnico Cuca terá desfalques para o confronto entre Atlético Mineiro e Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), no Mineirão. No entanto, mesmo sem algumas opções, o treinador ponderou sobre escalar jogadores da base.

Durante a semana, o Galo teve dois novos desfalques: o atacante Júnior Santos, sofreu lesão muscular na coxa direita durante um treinamento e ficou de fora do duelo contra o Iquique, pela Sul-Americana. Já durante a partida, o volante Alan Franco teve uma lesão no joelho direito. Por fim, Lyanco cumpre suspensão automática. O zagueiro foi expulso contra o São Paulo na última rodada.