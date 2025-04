CBF divulga tabelada detalhada da Série B até a 11ª rodada

Os destaques da atualização são para os clássicos estaduais. Na sexta rodada, a Chapecoense recebe o Criciúma, em partida que acontece no dia 04 de maio, domingo, às 18h30. Já na nona rodada, o Verdão viaja até Florianópolis, onde reedita a final do Catarinense contra o Avaí, no dia 24, sábado, às 18h30. Por fim, na décima rodada, Atlético e Goiás fazem o segundo clássico goiano na Série B, no Antônio Accioly, casa do Dragão. A partida está marcada para o dia 31 de maio, sábado, às 18h30.

Confira a tabela detalhada.

O outro clube goiano, Vila Nova, aparece com uma novidade quanto a sua casa. As partidas do Tigre estão programadas para o Estádio Onésio Alvarenga, o OBA, ao contrário da estreia do clube como mandante, que acontece no Serra Dourada, neste sábado (12), contra o Paysandu. Já o Athletic seguirá mandando seus jogos no Independência, enquanto as reformas na Arena Sicredi, em São João del Rey, não terminam.

