Cabeças de galinhas são arremessadas no gramado durante Palmeiras e Corinthians

Clássico vem sendo marcado por provocações; Verdão levou a melhor no confronto pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Durante a partida, com o placar 2 a 0 para o Verdão, uma cabeça de galinha foi jogada na área do gol defendido por Matheus Donelli, do Timão. Além disso, minutos depois, o árbitro da partida, Rodrigo Klein, tirou uma segunda cabeça de galinha do gramado. Ainda durante o segundo tempo, uma pipia também caiu em campo. Dessa vez, quem retirou foi o Gustavo Gómez.

O clássico entre Palmeiras e Corinthians vem sendo marcado por provocações entre as torcidas. Dessa vez, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a partida que aconteceu na Arena Barueri neste sábado (12), teve cabeças de galinha arremessadas no gramado.

Vale lembrar que, em dois confrontos passados, os jogos tiveram provocações dos torcedores do Corinthians com cabeças de porco no gramado e também na frente do Allianz Parque. O torcedor chegou a ser detido em fevereiro deste ano.

O Palmeiras, portanto, levou a melhor no confronto e venceu por 2 a 0, com os gols marcados ainda no primeiro tempo por Piquerez e Emiliano Martínez. Vitor Roque chegou a balançar as redes pela terceira vez, no entanto, com auxílio do VAR, o árbitro marcou impedimento no lance.