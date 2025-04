Bahia x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Dupla ainda não venceu no Brasileirão e vão em busca do primeiro triunfo na Arena Fonte Nova

O Tricolor só empatou até aqui no Brasileirão. Na estreia, o Esquadrão tropeçou contra o Corinthians em casa e, na segunda, buscou o empate contra o Santos, no litoral paulista. O clube baiano ocupa a 13ª posição na tabela, com dois pontos. Já o Leão perdeu para o Cruzeiro na primeira rodada e arrancou um empate no final da partida contra o Fortaleza. Com um ponto, o Mirassol é o 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento.

Em busca do primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, Bahia e Mirassol se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela terceira rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal Premiere, pelo sistema Pay-per-view.

Como chega o Bahia

O Esquadrão viveu uma semana histórica. Pela primeira vez o Tricolor venceu uma partida fora do Brasil pela Libertadores. Agora, com o foco no Brasileirão, o Bahia parte em busca de seu primeiro triunfo no campeonato. Fica a dúvida se Rogério Ceni manterá parte do time que atuou em Montevideu ou continuará com o rodízio. Lesionados, Gabriel Xavier e Michel Araújo são desfalques certos. Já Everton Ribeiro retorna de suspensão, após ser expulso contra o Corinthians.

Como chega o Mirassol

Ainda em busca de sua primeira vitória na elite do futebol brasileiro, o Leão vai a Salvador com alterações. O treinador Rafael Guanaes, que não informou as trocas, destacou que o time precisa elevar a eficiência dentro dos jogos, já que demonstra possuir uma identidade bem estabelecida. O Mirassol não poderá contar com uma lista de lesionados, que inclui David Braz, Negueba, Matheus Bianqui e Zé Vitor, além de Rafa Silva, suspenso.

BAHIA X MIRASSOL

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 13 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Fabrício Daniel, Iuri Castilho e Clayson. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)