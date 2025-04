Alavés x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Em momento de pressão, o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol. Neste domingo, o clube merengue visita o Alavés às 11h15 (de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, no País Basco, pela sequência da 31ª rodada de LaLiga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Carlo Ancelotti evita falar sobre futuro no Real Madrid

Como chega o Alavés

O Alavés vive um período importante na temporada e luta pela permanência na elite do futebol espanhol. O time vem de uma vitória fora de casa sobre o Girona que deu um leve respiro. A equipe está na 17ª posição, com 30 pontos, somente um acima do Las Palmas, que abre a zona de rebaixamento.

No entanto, o Las Palmas já venceu seu compromisso nesta 31ª rodada e o Alavés terá a oportunidade de abrir quatro pontos de vantagem para seu principal concorrente na luta pela permanência.

Para o jogo deste domingo, o técnico Eduardo Coudet terá três desfalques por suspensão: Guridi, Conechny e Sivera.