Valencia vence o Sevilla, ultrapassa o rival e segue escalada em La Liga

Em uma noite movimentada no Mestalla, o Valencia venceu o Sevilla por 1 a 0 nesta sexta-feira (11) e deu mais um passo em sua recuperação no Campeonato Espanhol, chegando aos seis jogos de invencibilidade. A vitória, que abriu a 31ª rodada de La Liga, levou Los Che a ultrapassarem os Rojiblancos na tabela – um cenário impensável há apenas quatro rodadas, quando o Sevilla era o oitavo colocado e tinha 11 pontos de vantagem sobre o time valenciano, então em 16º.

O jogo

O que se viu na primeira etapa foi um jogo bastante equilibrado, com boas chances para ambos os lados. O Sevilla teve pênalti a seu favor e também marcou um gol, mas viu o VAR entra em ação em ambos os lances: sem pênalti, nem gol. Enxergando uma brecha para entrar no jogo, o Valencia criou suas chances, quando começou a parar no goleiro Nyland – também na trave.

No apagar das luzes do primeiro tempo, porém, o time da casa chegou ao seu gol. Diego López deu linda assistência por dentro da área e encontrou Guerra, que cortou o zagueiro, escorregou e ainda conseguiu chutar de maneira inapelável, explodindo o Mestalla.

Na segunda etapa, Nyland começou sua sequência de milagres. Primeiro, parando Guerra em finalização à queima-roupa. O experiente arqueiro norueguês contou com a ajuda do travessão. Depois, duas incríveis intervenções no mesmo lance. Já perto da marca do pênalti, André Almeida chutou, e Nyland defendeu. Na sobra, Diego López chutou e viu a bola bater em Badé, no goleiro e também no travessão antes de sair em escanteio. No fim, a equipe de Carlos Corberam conseguiu segurar a vitória, mantendo o embalo no campeonato.

Próximos passos de Valencia e Sevilla

Os times, que só tem La Liga pela frente na temporada, ficam muito próximos na tabela. Com a vitória, o Valencia ultrapassa o próprio Sevilla, aliás, chegando aos 37 pontos e assumindo a 12ª colocação, enquanto os Rojiblancos estacionam nos 36, em 13º.