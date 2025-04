Técnico reclama sobre tratamento a clubes colombianos da Libertadores

O Atlético Bucaramanga conseguiu uma enorme vitória contra o Racing , na última quinta-feira (10), pela Libertadores. Contudo, o pós-jogo do duelo que ocorreu em Avellaneda não foi apenas de declarações positivas por parte do treinador da equipe colombiana, Leonel Álvarez.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua análise, os gestores do futebol colombiano não colaboram para que equipes como o Bucaramanga tenham melhores condições de almejar objetivos ambiciosos. Isso se deve, principalmente, a quantidade de jogos em sequência que o time radicado ao norte do país enfrenta no período recente. A saber, do dia 28 de março, até a última quinta, foram quatro partidas entre o torneio continental e o Apertura colombiano.

“Estamos fazendo muitos jogos em sequência e, na Colômbia, não nos ajudam. Jogamos hoje (ontem), amanhã, não sei se teremos tempo pra recuperação. Concentrar no sábado… Mas esse é o futebol colombiano. Esse é o futebol colombiano que não ajuda as equipes que estão na Libertadores. É triste porque, sem dúvida, poderiam adiar o próximo jogo, mas não nos ajudaram”, disparou.

‘Não estamos a passeio’

Mais especificamente sobre a vitória contra o Racing, Álvarez aproveitou a oportunidade para dar um recado firme sobre a segunda participação da história do Atlético Bucaramanga na Libertadores. Com direito, aliás, a um curioso comparativo com o desenho animado Cinderela, fazendo alusão a alguém que ganhou uma benção divina ou algo do tipo:

“Sobre este grupo (de atletas), eu sempre disse que não estamos a passeio na Libertadores e nem somos a Cinderela. Essa é uma equipe que compete, que tem trabalho e que eles entenderam bem a mensagem. É uma equipe com altura, física. Disso, não podemos abrir mão. Obviamente, é preciso competir por cada bola, mas é preciso jogar futebol e temos os jogadores para fazer como fizemos hoje.”