Salário mínimo e novas cores: tudo sobre as novidades da chuteira do Neymar

O retorno de Ney ao futebol brasileiro representou um novo marco em sua parceria com a Puma. Isso porque juntamente com sua reestreia pelo Santos, o astro passou a utilizar a mais recente versão de sua chuteira oficial, desenvolvida pela marca: a FUTURE 8 Ultimate Neymar Jr. O modelo, apresentado em abril, ganhou destaque tanto pelo design arrojado quanto pelas inovações tecnológicas que incorpora e, agora ganhou novas cores.

A chuteira integra o pacote de lançamento da marca, denominado “Audacity Pack”, que também contempla o modelo ULTRA 5. Essa nova versão da FUTURE 8 vislumbrou uma forma de se sobressair em momentos decisivos e se concentrou no “intuito de refletir o estilo de jogo do camisa 10”. O lançamento enfatiza a combinação da “técnica refinada, criatividade e visão diferenciada” do astro.