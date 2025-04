RB Leipzig vence o Wolfsburg e entra no G4 da Bundesliga

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As duas equipes voltam a campo no sábado (19), às 10h30 (de Brasília). Enquanto o Wolfsburg visita o Mainz, o RB Leipzig recebe o lanterna Holstein Kiel.

O RB Leipzig aproveitou bem as bobeadas da defesa do Wolfsburg no primeiro tempo. A marcação pressão no campo do rival surtiu efeito em várias ocasiões. Em duas delas, a equipe visitante aproveitou para balançar as redes.

A primeira logo aos dez minutos, quando Baku rolou para Openda bater colocado. Em seguida, o RB Leipzig ampliou, mas o gol acabou anulado por impedimento de Sesko. Por outro lado, o Wolfsburg criava boas chances e acertou a trave com Dardai. Contudo, aos 26, saiu jogando errado e Xavi Simons aproveitou para fazer 2 a 0. Ainda na etapa inicial, Kaminski acertou uma bola no travessão de Gulacsi.

Simons marca no início do 2º tempo para o RB Leipzig

Na volta do intervalo, Xavi Simons mostrou toda sua categoria e fez um bonito gol, ampliando o placar para os visitantes. No entanto, o Wolfsburg não estava morto e seguia levando perigo. Aos 14, Fischer recebeu da entrada da área e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro húngaro.