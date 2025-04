Rayan renova com o Vasco até o fim de 2026

Fim da novela! O Vasco acertou nesta sexta-feira (11) a renovação contratual com a joia Rayan, de 18 anos. O atacante, que detém recordes pelo clube, tinha vínculo apenas até o fim do ano, com o Cruz-Maltino temendo perdê-lo de graça.

Apesar da vontade do jogador em atuar na Europa, pesou a identificação de Rayan com o clube. Afinal, ele chegou ao Vasco quando tinha apenas seis anos, em 2012, além de ser filho de Valkmar, ex-jogador do Gigante da Colina. A informação da renovação é do “UOL”. O Cruz-Maltino, no entanto, ainda não confirmou a renovação do jovem.