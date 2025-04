Oficial: Grêmio anuncia o lateral Marlon, ex-Cruzeiro

Jogador assina por empréstimo até dezembro de 2025 com o Imortal, tendo a possibilidade de transferência definitiva ao fim do contrato

O Grêmio oficializou nesta sexta-feira (11), por meio das redes sociais, a contratação do lateral-esquerdo Marlon, que estava no Cruzeiro. O jogador de 27 anos, então, chega por empréstimo até o fim de 2025, com opção de compra ao final do vínculo.

“MARLON É GRÊMIO! Um lateral-esquerdo que apoia no ataque e auxilia na marcação. Este é Marlon, o novo #ReforçoTricolor! Que seja uma temporada vitoriosa com as três cores. MUITO BEM-VINDO!”, publicou o Tricolor Gaúcho.