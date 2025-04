Neymar aponta times acima do Santos e promete: ‘Vamos fazer um Brasileirão surpreendente’

Prestes a retornar aos gramados, Neymar se mostra confiante com o trabalho do Santos no Campeonato Brasileiro. Para o craque, apenas três times no país estão à frente do alvinegro na temporada, além de listar equipes que estão no mesmo patamar que o Peixe.

“Hoje, vejo muitos times iguais ao Santos. Palmeiras é um que está acima por ter um mesmo time já há muitos anos. Flamengo pelo elenco que tem, Botafogo também fez um grande ano em 2024 e manteve a base. Já junto com Santos vejo Internacional, Atlético-MG, Corinthians”, afirmou, em entrevista à CazéTV.