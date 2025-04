Manchester City x Crystal Palace: Onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado, às 8h30 (de Brasília), o Manchester City recebe o Crystal Palace no Etihad Stadium, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Para o City, é um jogo de vida ou morte na briga pelo G5 — grupo que garante vaga na próxima Champions League. Para lembrar: a Inglaterra obteve coeficiente da UEFA que assegura uma quinta vaga na competição. Afinal, com 52 pontos, o atual tetracampeão está em sexto lugar, um ponto atrás do Newcastle. Já o Crystal Palace faz boa campanha. Soma 43 pontos e tem um jogo a menos. No momento, está em 11º lugar. Contudo, caso vença este confronto e o jogo pendente entra de vez na briga por uma vaga nas competições europeias. Enfim, também vai para o vai ou racha.

Onde assistir

O canal Disney+ Premium transmite a partida ao vivo a partir das 8h30 (de Brasília).